Einige nahmen das Angebot des "Narr mit Herz"-Bändels per Drive-in gerne an. Foto: Wagner

"Not macht erfinderisch" heißt es – und so brachten Bürgerstiftung und Stadtkapelle kurzerhand per "Drive-in" in der Neckarstraße die "Narr mit Herz"-Bändel und die Lose für die Fasnets-Tombola unter das närrische Volk.















Oberndorf - Zwar waren Bändel und Lose an verschiedenen Vorverkaufsstellen und über das Internet zu erhalten, aber trotzdem fehlte coronabedingt der Absatz, den man in den Vorjahren bei Veranstaltungen und beim persönlichen Verkauf erzielt hatte.

Schon von Weitem sichtbar wies am Samstag in der Neckarstraße ein großes Plakat auf den "Drive-in" bei der Firma Chrom-Müller hin. Allerdings erwartete die Besucher hier keine Fast-Food-Mahlzeit. Vielmehr konnten die Kunden dort einen Bändel zur Aktion "Narr mit Herz" der Bürgerstiftung und ein Los der Fasnet-Tombola der Stadtkapelle erwerben. Gastfreundliche Mäschkerle verteilten leckere "Guadsle", und so kamen die Gäste auch in den Genuss einer süßen Beigabe für den Gaumen.

Der Erlös der Aktion "Narr mit Herz" – den gleichnamigen Bändel gab’s gegen eine kleine Spende – kommt dem Oberndorfer Jugendfonds der Bürgerstiftung zugute. Zahlreiche Projekte konnten damit bereits realisiert werden.

Bei der großen Fasnet-Tombola der Stadtkapelle gibt es neben einem Ständle der Kapelle auch eine Oberndorfer Hansel-Perücke, VIP-Karten für ein Konzert der Stadtkapelle sowie weitere Preise zu gewinnen.

Bei der Drive-in-Aktion konnten einige Bändel und Lose verkauft werden, allerdings hätte man sich ein größeres Kundenaufkommen gewünscht. Christian Kinzel und Birgit Müller-Stark vom Vorstand der Stiftung zeigten sich aber trotzdem zufrieden, habe man doch bereits im Vorfeld viele Bändel verkauft. So werde wieder eine stolze Summe für den Jugendfonds zusammenkommen.

Auch der zweite Vorsitzende des Musikvereins Stadtkapelle, Marco Della Pina, bezeichnete den Verlauf der Aktion als erfreulich. Während die Aktion der Stadtkapelle am Sonntag mit der Verlosung endete, sind die "Narr mit Herz"-Bändel bis zum Fasnetsdienstag erhältlich.

Wer hat gewonnen?

Bei der Verlosung der Fasnetstombola der Stadtkapelle durften kleine Musiker in eine volle Lostrommel greifen und die Gewinner ermitteln. Eine bunte Palette verschiedener Preise standen bereit, darunter eine handgemachte Hanselperücke, ein Miniaturschantle, Musikerfiguren aus Zinn und mehr, aber auch originelle Dinge wie beispielsweise ein Kappenabend mit der Stadtkapelle.

Der Hauptpreis, ein Ständle der Stadtkapelle am Fasnetssonntag, ist eine besondere Ehre, über die sich der Besitzer der Losnummer 2077 freuen darf. Die Hanselperücke geht an den Besitzer der Losnummer 1509, der Miniaturschantle geht an die Nummer 2428. Weitere Gewinne können über die Homepage www.stadtkapelle-oberndorf.de/tombola eingesehen werden.

Am Schmotzigen, 24. Februar, können die Preise von 16 bis 18 Uhr im Probelokal der Stadtkapelle im Schwedenbau abgeholt werden, ebenso am Freitag von 18 bis 19.30 Uhr.