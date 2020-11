Drittes Spiel in Serie ungeschlagen HBW spielt 20:20 gegen SC DHfK Leipzig

Was für ein Drama. Über 60 Minuten hatte das Team von Trainer Jens Bürkle im ersten Geisterspiel in der Balinger Sparkassen-Arena zumeist die Führungsarbeit geleistet und wäre am Ende beinahe noch mit leeren Händen dagestanden. 20:20 stand’s, der HBW war in Unterzahl, als ein Pass von Lukas Saueressig Tim Nothdurft verfehlte. Die Leipziger, die bis dahin nicht ein einziges Mal in Führung waren, hatten die Chance auf den finalen Angriff. Den spielten sie bestens heraus. Rechtsaußen Lukas Krzikalla hob ab und warf, aber Balingens Keeper Mike Jensen parierte und sorgte so für Jubel bei seinen Teamkollegen.