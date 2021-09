1 Die Villinger Zuschauer freuen sich auf eine intensive Begegnung in der englischen Woche. Foto: Eich

Der FC 08 Villingen steht auf einem Spitzenplatz der Oberliga Baden-Württemberg. Mit dem SGV Freiberg gibt ein weiterer interessanter Gegner seine Visitenkarte in der MS-Technologie Arena ab.

Die Gäste haben einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt und freuen sich nun auf das Kräftemessen mit dem FC 08. Das Team von Evangelos Sbonias deutete seine Offensivstärke bereits an.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan will weiter oben dran bleiben und sich an der Tabellenspitze festsetzen. Die Zuschauer hoffen auf eine attraktive Partie und viele Tore. Wir sind nahe am Geschehen.

Anpfiff ist um 19 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker: