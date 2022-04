2 Jessica Schwarz und Max von Thun kehren Ende des Monats für zehnwöchige Dreharbeiten nach Freudenstadt zurück. Foto: Maor Waisburd/ZDF

Das ZDF bleibt im Rhythmus – und setzt seine Erfolgsreihe "Ein Schwarzwaldkrimi" nach zwei Jahren fort. Ab Ende April wird in Freudenstadt und Umgebung gedreht. Jessica Schwarz und Max von Thun übernehmen auch diesmal die Rollen des Ermittlerduos der Mordkommission Freudenstadt.















Freudenstadt - Im ersten Zweiteiler der Ellbachseeblick auf dem Kniebis, im zweiten die Burgruine Tannenfels in Obertal: Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Vorboten des Produktionsteams noch weiter Richtung Schwarzwaldhochstraße auf Motivsuche begeben. Regisseur Marcus O. Rosenmüller macht so was gerne auch schon mal selbst. Und so postet er im Januar auf Instagram unter dem Hashtag Motivtour ein Foto der verschneiten Klosterruine Allerheiligen im Lierbachtal zwischen Ruhestein und Oppenau. Schon da ist klar: Es geht wohl weiter mit dem Schwarzwaldkrimi.