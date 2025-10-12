Dritter Warentauschtag: Lahrer liefern sich ein Wettrennen um Secondhand-Artikel

Die dritte Ausgabe am Samstag in Lahr war mehr als gut besucht. Der Ansturm auf die Tische bei der Abholung erinnerte an die Bilder von Schlussverkäufen vor 50 Jahren.
Tatsächlich war der Run enorm, nachdem einige Mitarbeiter der Abteilung Grün und Umwelt das Band zwischen den gut 100 Besuchern und den mehr als nur gut gefüllten Tischen durchschnitten hatten. Das Angebot war sehr vielfältig. Neben Büchern, darunter die komplette Sammlung der Romane um den Zauberlehrling Harry Potter, und vielen Schallplatten, einem großen Karton DVDs und vielen Elektrogeräten, gab es Geschirr, Bekleidung, Küchenutensilien und Kinderspielzeug in Hülle und Fülle.