Google-Suchen, ein Überwachungsvideo und Handyauswertungen - der Prozess um den getöteten Achtjährigen Fabian wartet mit Ermittlungsdetails auf, überzeugt aber einen wichtigen Zeugen nicht.
Rostock - Der Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat am dritten Verhandlungstag Einblick in Ermittlungsergebnisse gegeben. Demnach wurde mit dem Nutzeraccount der Angeklagten am Tag des Verschwindens frühzeitig nach Stichworten wie "Polizei" oder auch "Person vermisst" im Internet gesucht.