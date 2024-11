Dritter Sieg in Folge: SC Lahr fertigt Hausen in der Schlussphase ab

Verbandsliga: VfR Hausen - SC Lahr 2:5 (1:2). Für die Kicker von der Dammenmühle geht es weiter aufwärts. Mit dem wichtigen Sieg beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf hat der SC Lahr Hausen in der Tabelle hinter sich gelassen und hat nun nur noch zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Mit einem Heimsieg gegen Durbachtal zum Ende der Hinrunde haben die Lahrer die Chance, über den Strich zu rutschen – vorausgesetzt, der Freiburger FC holt keinen Sieg gegen die SF Elzach-Yach. Sollten die Freiburger gewinnen, könnte Lahr von einer Niederlage des Offenburger FV profitieren und die Messestadt-Kicker auf einen Abstiegsplatz verweisen. Auch dann würde sich die Hinrunden-Tabelle aus Lahrer Sicht versöhnlich lesen.

Co-Trainer Dino Piraneo freut sich darüber, beim Team noch eine Steigerung gegenüber den Siegen gegen Rielasingen-Arlen und Kuppenheim ausgemacht zu haben. „Wir sind nach dem Ausgleich zum 2:2 stabil geblieben und haben mit dem 3:2 schnell nachgelegt. Damit haben wir Hausen keine Zeit gelassen, sich hinten zu verbarrikadieren. Wir hatten in Überzahl die Räume und die Verbesserung zu den Spielen davor war, dass wir die Chancen diesmal noch konsequenter in Tore umgemünzt haben“, lobt Piraneo.

Die Lahrer durften ab der 70. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz stehen. Die Rote Karte für einen Spieler der Heimmannschaft war allerdings offenbar eine harte Entscheidung des Schiedsrichters. „Mick Keita war im Laufduell und wurde gefoult. Anschließend wirft ihn der Hausen-Spieler mit dem Ball ab. Das war allerdings keine große Sache und hätte wohl auch mit Gelb geahndet werden können. Ich weiß allerdings nicht, ob noch böse Worte gefallen sind“, schildert der Lahrer Co-Trainer die Situation.

Kapitän braucht nach seiner Einwechslung nur eine Minute bis zum Tor

Obwohl die Gäste in Überzahl waren, kam Hausen allerdings mit dem 2:2 per Elfmeter erst einmal wieder auf. „Bei einem Pass durchs Zentrum hat sich Nikolas Zeyer verschätzt und dann seinen Gegner gefoult. Der Strafstoß war gerechtfertigt“, hält Piraneo fest. Keita brachte nur zwei Minuten nach dem Gegentor die Lahrer mit seinem Treffer wieder auf Kurs und läutete eine starke Schlussphase ein, in der die Räume konsequent genutzt wurden.

Dennis Häußermann machte seinen Doppelpack perfekt und auch Kapitän Konstantin Fries trug sich erstmals nach seiner Verletzung wieder in die Torschützenliste ein. „Nach seiner langen Ausfallzeit wurde er nach dem Tor schon vom Team besonders gefeiert. Er hat den Ball in die Schnittstelle bekommen und seine Klasse gezeigt, als er die Kugel schön ins lange Ecke gelegt hat. Der Treffer war allerdings auch eine super Mannschaftskombination“, hebt Piraneo das Kollektiv hervor. Fries war nur eine Minute vor seinem Tor für Verteidiger Jannis Kalt eingewechselt worden.

Die Lahrer haben in Hausen einen Negativlauf vergessen gemacht. Die jüngsten Duelle gegen den VfR 2023 und in diesem Jahr waren jeweils verloren worden.



SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle, Naletilic (73. Kaufmann), Wirth, Häußermann (87. Müller), Allgaier, Kalt (83. Fries), Zeyer, Giedemann, Fleig (80. Lehmann), Keita.

Tore: 0:1 Gomez (13./ET), 1:1 Faller (25.), 1:2 Häußermann (32.), 2:2 Thoma (75./FE), 2:3 Keita (77.), 2:4 Häußermann (81.), 2:5 Fries (84.).