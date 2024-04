1 Daniel Monga führt den Ball im Regen an der Dammenmühle. Gegen Linx stand er in der ersten Halbzeit nach einer Ecke beim Abpraller goldrichtig und netzte zum wichtigen 1:0 ein. Foto: Künstle

Die Kicker von der Dammenmühle haben am Mittwochabend ihre gute Form untermauert. Gegen den SV Linx gab es schon den dritten Sieg in Serie. Daniel Monga war der goldene Torschütze.









Verbandsliga: SC Lahr - SV Linx 1:0 (1:0). Die erste gute Nachricht des Abends gab es am Mittwoch an der Dammenmühle schon beim Blick auf den Kader: Johannes Wirth saß erstmals in der Liga in dieser Saison zumindest schon einmal auf der Bank. Zuvor war er nach seinem Kreuzbandriss nur im Pokal gegen Oberachern unter den Einwechselspielern, ohne jedoch zum Einsatz zu kommen.