Für die Wettkampfgemeinschaft Spvgg Kleinaspach/TSV Altensteig ging es zum dritten Wettkampftag der Bezirksliga nach Leinfelden-Echterdingen. Mit zwei ersten Plätzen, 16 Tabellenpunkten und somit vier Punkten Vorsprung vor der zweitplatzierten Mannschaft hatten sich die Turnerinnen einen respektablen Vorsprung erarbeitet.

Die Endrunde konnte also ohne übermäßgen Druck geturnt werden. Da aber das Triple auf der Wunschliste stand, wurde dennoch alles gegeben, ohne unnötiges Risiko einzugehen. Das Team, bestehend aus Sina Hanke, Hanna Schweyer, Ronja Holzwarth, Josie Holzwarth, Noemi Filipovic und Sinika Wurster, musste zudem noch den verletzungsbedingten Ausfall von Finja Hauser ausgleichen, hatte sie sich im Abschlusstraining noch am Fuß verletzt.

Zwei Tageshöchstwertungen

Am Sprung zeigten die Mädchen schöne Yamashitas und Überschläge mit halben Schrauben. Sie wurden mit 42,44 Punkten belohnt. In olympischer Reihenfolge ging es weiter an den Stufenbarren. Hier sicherte sich die Wettkampfgemeinschaft Spvgg Kleinaspach/TSV Altensteig 30,65 Punkte, was zwar nicht an die Leistungen der vorherigen Wettkämpfe heranreichte, aber dennoch für den Wettkampfverlauf mit entscheidend war. Am Schwebebalken konnten dank sauber und elegant geturnter Übungen 43,05 Punkte erreicht werden. Zwei Turnerinnen der Wettkampfgemeinschaft holten sich sogar die Tageshöchstwertung an diesem Gerät.

Beim letzten Gerät, dem Boden, hieß es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, da in der Halle mittlerweile tropische Temperaturen herrschten. Trotzdem konnten die Turnerinnen aus Altensteig und Aspach 39,90 Punkte erzielen.

Und tatsächlich hat sich der volle Einsatz gelohnt: Mit 156,04 Punkten war das Triple gelungen – drei Siege in Folge. Ronja Holzwarth wurde zudem zum dritten Mal in Folge zur beste Turnerin der Bezirksliga.