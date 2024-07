Dritter Lagebericht: 364 mutmaßliche Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden

1 Bundesinnenministerin Faeser und Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wenn Polizisten oder Mitarbeiter von Nachrichtendiensten mit extremistischen Äußerungen auffallen, wird der Verfassungsschutz hellhörig. Ein Bericht zeigt: Das betrifft nur eine kleine Minderheit.









Link kopiert



Berlin - Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat sich innerhalb von eineinhalb Jahren mit 739 Fällen beschäftigt, in denen es Hinweise auf mögliche rechtsextremistische Einstellungen und Aktivitäten in Sicherheitsbehörden gab. In rund jedem zweiten Fall (49 Prozent) seien tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gefunden worden, stellt der Verfassungsschutz in seinem aktuellen Lagebericht zu Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden fest. Der Bericht betrachtet den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2022.