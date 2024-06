Aktuell kümmert er sich beim Bund um die Katastrophenabwehr, künftig will er das Sagen im Ortenaukreis haben: Am frühen Samstagabend machte René Funk seine Kanditatur um das Amt des Landrats öffentlich.

Funk ist 49 Jahre alt, parteilos, promovierter Jurist und derzeit Vizepräsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wie er in einer Pressemitteilung erklärt, hat er bereits am Freitag seine Bewerbung um die Nachfolge von Frank Scherer abgegeben.

Funk: "Bringe alles mit"

"Die Stelle des Landrates im Ortenaukreis ist für mich eine einzigartige Position mit enormer Themenvielfalt und konkreten Gestaltungsmöglichkeiten in meiner Wahlheimat", begründet Funk seine Kandidatur. Dank eines "breiten Erfahrungsschatzes in Leitungspositionen – vom Krisenmanagement bis zur politischen Gremienarbeit, von der EU- über die Bundes- bis zur Kommunalebene – bringe ich alles mit, was der Ortenaukreis in herausfordernden Zeiten, wie diesen, an der Spitze des Landratsamtes benötigt", wirbt der Endvierziger für sich. Entscheidend sei, dass er "große Lust und eine hohe Motivation habe, gemeinsam mit den Kreisrätinnen und Kreisräten die künftigen Herausforderungen vertrauensvoll, lösungsorientiert sowie entscheidungsfreudig anzugehen und zu gestalten".

Zuvor war er bei der Stadt Freiburg

Funk kam erst im Oktober 2023 zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Zuvor leitete er rund fünf Jahre das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Freiburg. Davor war er zwölf Jahre als Referatsleiter in Sicherheitsbehörden des Bundes sowie als Leiter des Verbindungsbüros bei der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU in Brüssel tätig.

Damit gibt es nunmehr drei Bewerber um das Amt des Ortenauer Landrats. Vor Funk haben bereits Diana Kohlmann, Dezernentin für Ländlichen Raum im Landratsamt, und Gengenbachs Bürgermeister Thorsten Erny ihren Hut in den Ring geworfen. Die Amtszeit von Frank Scherer, der nach 16 Jahren nicht mehr antritt, endet am 31. Oktober. Seinen Nachfolger soll der Kreistag am 24. September wählen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 8.Juli