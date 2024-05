1 Der Dorfflohmarkt in Ettenheimweiler lockte hunderte Besucher in den Ort, die bei gutem Wetter auf Schnäppchenjagd gingen. Fündig geworden sind dabei die meisten – egal, ob jung oder alt. Foto: Decoux

Die dritte Auflage des Dorfflohmarktes verwandelte Ettenheimweiler am Samstag in eine einzige Fußgängerzone. Anwohner bauten direkt vor ihrer Haustür Stände auf und lockten somit hunderte Besucher in den Ettenheimer Stadtteil.









Das Besondere am Dorfflohmarkt: Er wird von den Bewohnern selbst ausgerichtet, weshalb kommerzielle Flohmarkthändler komplett fehlen. Das tut dem Flair sehr gut – denn am Samstag boten rund 40 Haushalte Sachen an, von denen sie sich trennen wollen – ob in Vorgärten, Höfen, Garagen oder direkt am Bürgersteig. Meist signalisierten bunte Luftballonbündel, in welche Ettenheimmünsterer Richtungen es etwas zu entdecken galt. Besonders gut beraten war, wer sich über die Dorfstraße als Haupt-Marktmeile hinaus ein paar dutzend Meter weiter in diverse Seitengässchen wagte. Denn auch dort ließen sich manche aus Dachböden oder Kellern freigelegte Schätze entdecken, bis hin etwa zu einer alten kupfernen Schwarzbrenner-Vorrichtung Marke Eigenbau, vom Zoll einst mit schnöden Axthieben unbrauchbar gemacht.