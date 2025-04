Das Talent verlässt Niederschopfheim, um in der kommenden Runde vor den Toren des Europa-Parks zu kicken. Damit werden ab Sommer drei Brüder beim SVR um Punkte in der Bezirksliga kämpfen.

Der SV Rust hat zur neuen Saison einen vielversprechenden Neuzugang vermeldet: Santino Größer wechselt zum Bezirksligisten. „Der 1,98 Meter große Offensivspieler bringt trotz seiner 19 Jahre bereits interessante Stationen und Erfahrungen mit“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Ausgebildet beim Offenburger FV und dem Kehler FV, entwickelte sich Größer vor allem beim SV Niederschopfheim in der A-Jugend weiter. Dort feierte er mit seinem Team den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga sowie den Bezirkspokalsieg. Mit mehr als 20 Toren als Mittelfeldspieler in der A-Jugend-Landesliga empfahl er sich für höhere Aufgaben.

Noch während seiner A-Jugend-Zeit kam er zu ersten Einsätzen in der Herren-Landesliga. Aktuell arbeitet er nach einer Verletzung am Comeback. „Mit Santino Größer kommt ein junger, torgefährlicher Spieler zum SV Rust, der in den kommenden Jahren sicher für positive Schlagzeilen sorgen kann“, ist der Verein überzeugt.

Kampf um Punkte wird Familienangelegenheit

Mit der Verpflichtung von Größer sind beim SVR in der kommenden Saison gleich drei Brüder am Ball. Spielertrainer Lucca Größer ist der ältere Bruder von Matteo Größer, der schon seit 2023 in Rust spielt. Santino Größer ist der Jüngste der drei. Vor den Toren des Europa-Parks ist der Kampf um Punkte in der Bezirksliga damit eine Familienangelegenheit.