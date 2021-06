Symbolischer Spatenstich für Glasfasernetz in Schonach vollzogen

1 Vollziehen den symbolischen Spatenstich: Josef Altmann (von links), Firma KTS, Joao Brown (atene KOM), Jörg Frey, Gerd Scheuermann (SBK Ingenieure), Heiko Zorn (Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar) und Ansgar Paul.Foto: Eberl Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Glasfasernetz Schonach geht in den dritten Bauabschnitt / Dieser gehört dem Außenbereich

In Schonach wurde am Dienstagnachmittag symbolisch der erste Spatenstich für den dritten Bauabschnitt zum Ausbau des Glasfasernetzes vollzogen. Dieser Bauabschnitt gehört nun voll und ganz dem Außenbereich.

Schonach. Bürgermeister Jörg Frey begrüßte die Beteiligten in der Turntalstraße beim Abzweig auf den Eschenbühl. Bis dorthin wurde das Glasfaser bereits gelegt, nun geht es weiter das Turntal hoch.

Gekommen waren Joao Brown und Sarah Heckmann von der atene KOM, der hoheitliche Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Josef Altmann von der durchführenden Firma KTS, Gerd Scheuermann vom Ingenieurbüro SBK, Heiko Zorn vom Zweckverband Breitband des Landkreises und Schonachs Ortsbaumeister Ansgar Paul.

Frey: Vor einigen Jahren noch digitales Niemandsland

Frey gab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Breitbandausbaus in Schonach, betonte, dass man hier vor einigen Jahren noch digitales Niemandsland war. Das Ortszentrum sei mittlerweile sehr gut versorgt, nun fehle es an den Außenbezirken, so Frey.

Da kam das Förderprogramm von Bund und Land, das den Ausbau diesbezüglich unterstützt, genau richtig. Fünf Millionen Euro wird man in den nächsten Jahren verbauen, der Großteil davon kommt als Fördermittel. "Das ist ein Riesenbrocken für die Gemeinde, die eigentlich insgesamt ein Budget von acht bis zehn Millionen hat", betonte der Bürgermeister. Er dankte allen Beteiligten für die Unterstützung und die unkomplizierte und schnelle Art und Weise der Durchführung. "Das hat alles Klasse funktioniert", lobte Frey.

Gemeinde schultert Eigenanteil von zehn Prozent

Heiko Zorn freute sich, dass es nun auch in den Außenbezirken von Schonach so richtig losgehe. Er dankte ebenfalls allen Verantwortlichen und lobte die Anschlusswilligen im Außenbezirk, die teilweise die Rohre in Eigenarbeit verlegen und mit diesen Arbeiten auch gleich andere Versorgungsrohre, etwa für Wasser oder Gas mit einarbeiten.

Dank galt auch der Gemeinde, die den Eigenanteil von zehn Prozent schultert. Für den dritten Bauabschnitt wurden in Schonach 158 Eigentümer vom Zweckverband angeschrieben, 138 haben sich für einen Hausanschluss entschieden. Um diese an das schnelle Netz zu bekommen, sind Tiefbauarbeiten mit insgesamt knapp 23 Kilometern nötig, 50 Kilometer Rohre müssen verlegt und darin rund 75 Kilometer Glasfaserkabel eingezogen werden. 5,2 Millionen Euro kostet das Ganze, davon kommen 2,6 Millionen vom Bund, 2,08 Millionen Euro vom Land. 520 000 Euro schultert die Gemeinde Schonach.

Joao Brown richtete die Grüße des Bundesministeriums aus. Er betonte, dass der Ausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis auch für den Landkreis eine große Aufgabe sei, insgesamt sei es wohl eine der größten Investitionen, die dieser je in Angriff nahm.

Die Strecke bis zur hinteren Vogte soll nun in drei Wochen verlegt sein. Auch die Gewanne Feldern und Roter Berg werden von hier aus mitversorgt. Dann geht es vom Obertal aus weiter bis zum Rohrhardsberg, von hier aus werden auch der Schänzlehof und der Ramselhof versorgt.

Weiterhin werden die Glasfaser-Kabel dann ins Paradies verlegt, im Wittenbach und schließlich noch in Richtung Grub und von dort aus dann nach Losbach und in den Alpirsbach hinunter.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend berichtete Bürgermeister Frey den Bürgervertretern vom Spatenstich zur Verlegung des Glasfasernetzes im Außenbereich. "Es war sogar extra ein Vertreter des Bundes da", freute sich Frey. Dieser habe bestätigt, dass das Projekt in Schonach nicht nur Kreis-, sondern auch landesweit eines der größten seiner Art sei.

Außenbezirke werden vollständig mit Glasfaser versorgt

Vermutlich werde Schonach eine der ersten, wenn nicht gar die erste Kommune im Land sein, deren Außenbezirke vollständig mit Glasfaser versorgt sein werde.

"Das ist ein sehr wichtiger Schritt für die Zukunft Schonachs und infrastrukturell zusammen mit dem Anschluss der Wasserleitung an Furtwangen eines der wichtigsten Projekte der letzten Jahre", betonte der Bürgermeister.