Für Studenten aus Dornhan und Aistaig Längst vergessene Gelder für Stipendium in den USA wiederentdeckt

Eine vor 25 Jahren gegründete, in Vergessenheit geratene Stiftung ermöglicht das Jausz-Gedächtnisstipendium an der University of Connecticut. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Mai 2025 möglich.