Die Rocknacht in der Festhalle Dotternhausen hat sich mittlerweile etabliert: Am Samstag, 12. April, geht das Spektakel, das vom Rockclub Zollernalb veranstaltet wird, zum dritten Mal über die Bühne.

Zum zweiten Mal mit dabei ist das Rockorchester Horst Müller. „RHM“ ist seit 2008 die wohl bekanntste Cover-Band für Rockmusik im Zollernalbkreis.

Die sechs Musiker aus der Heavy-Rock-Metropole Balingen bringen die Klassiker der Rockgeschichte auf die Bühne und versprechen ein mitreißendes Erlebnis für alle Musikliebhaber. Von legendären Hits bis hin zu aktuellen Rock-Nummern sei für jeden etwas dabei.

Veranstalter rechnen mit 400 Besuchern

Die energiegeladene Atmosphäre macht die Rocknacht laut Veranstalter zu einem Highlight im Veranstaltungskalender. Der Rockclub Zollernalb erwartet in diesem Jahr rund 400 Besucher.

Tickets für die Rocknacht kosten im Vorverkauf 15 Euro.An der Abendkasse sind sie für 18 Euro zu haben.

Vorverkaufsstellen sind der Antisocial-Fashion-Store in Vöhringen, die Bäckerei Milles in Dotternhausen sowie „Bike & Travel“ in Hechingen und die Getränkegarage in Salmendingen. Karten kann man aber auch direkt beim Rockclub vorbestellen, nämlich per E-Mail an tickets@rockclub-zollernalb.de.

„Upper Saw Festival“ ist zweiter fester Termin im Kalender

Die Rocknacht ist der zweite feste Konzertabend im Veranstaltungskalender des Rockclubs, der seinen Sitz in Dotternhausen hat. Während bei der Rocknacht im Frühjahr Coverrock gespielt wird, gehört die Bühne beim „Upper Saw Festival“ im Herbst den lokalen Bands. Die nächste Ausgabe von Upper Saw findet am Samstag, 27. September, ebenfalls in der Festhalle Dotternhausen statt. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Tickets gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Sie kosten jeweils 50,70 Euro.

Das Upper-Saw-Line-up für dieses Jahr steht ebenfalls bereits fest: Neben Defender und Anny spielen im Herbst die Bands Jesajah, Strange Omen aus Österreich, Dust Bolt und Jaded Heart.

Rockclub Zollernalb

Als Verein wurde der Rockclub Zollernalb im Jahr 2022 gegründet.

Die Beteiligten hatten bereits 2021, vor der formellen Gründung, das erste Upper Saw Festival organisiert.

Er hat inzwischen rund 50 Mitglieder.