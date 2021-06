Die Spieler der TSG Balingen in der Einzelkritik

1 Leander Vochatzer hat mit seiner Ballsicherheit dem Mittelfeld der TSG ein deutliches Upgrade verpasst. Foto: Kara

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Eine lange Saison ist für die Kicker der TSG Balingen mit dem 15. Tabellenplatz und respektablen 51 Punkten zu Ende gegangen. Es war ein Erfolg der ganzen Mannschaft, doch so mancher Spieler hat sich in den Vordergrund gespielt. Wie geht es weiter, und wie ist das Potenzial jedes Einzelnen? Ein Überblick.

Nur 60 Gegentore in 42 Spielen hat die TSG Balingen in dieser Saison zugelassen. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Offensiv ist bei der Mannschaft von Trainer Martin Braun noch Luft nach oben. Wir haben Spieler für Spieler in den Blick genommen.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen