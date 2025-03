„Jämmerliches Bild“ in Bad Wildbad Bergbahnwagen gammelt weiter vor sich hin

Seit 2011 steht der alte Wagen der Sommerbergbahn am Bad Wildbader Stadteingang – als Werbung und beliebtes Fotomotiv. Doch seit Jahren rostet der Wagen so vor sich hin – gegen eine Entsorgung gab es 2023 Widerstand im Gemeinderat. Jetzt ist klar, was eine Sanierung kosten würde.