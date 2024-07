Dritte Liga: Auftakt für VfB II hat es in sich

1 Auf Neuzugang Michael Glück (re.) und die U21 des VfB wartet zum Drittligaauftakt gleich ein Härtetest. Foto: Baumann

Der Spielplan für die dritte Liga ist veröffentlicht. Aufsteiger VfB Stuttgart II muss zum Auftakt beim FC Hansa Rostock antreten, dann wartet auf das Team von Trainer Markus Fiedler ein attraktives Heimspiel.









Link kopiert



Nach acht Jahren ist der VfB Stuttgart II zurück in der dritten Liga, und gleich geht es für den Aufsteiger mit einem schweren Auswärtsspiel los: Die U-21-Mannschaft von Markus Fiedler muss am 3. oder 4. August zum Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock. Im ersten Heimspiel ist dann am 9./10./11. August der TSV 1860 München zu Gast in Großaspach. Die Münchner Löwen bestreiten am Freitagabend, 2. August, auch das Drittliga-Eröffnungsspiel gegen den 1. FC Saarbrücken.