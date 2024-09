Nach dem vielerorts hochsommerlichen Start in den September wird es deutlich kühler. Erste Herbstgefühle dürften aufkommen. Und: Welche herbstlichen Feste stehen an?

Jetzt kommt er also doch, der Herbst. Am Wochenende waren die Temperaturen noch einmal auf hochsommerliche 30 bis 33 Grad gestiegen.

Doch bereits in der Nacht zu Sonntag (8. September) deutete sich im Westen Deutschlands eine Wetterumstellung an. Dichte Wolken kamen auf, am Morgen setzte Regen ein. Tagsüber war es im Osten nochmals sonnig und sommerlich warm bis heiß.

In der Westhälfte wurde es dann schon wechselhaft mit gebietsweise Schauern und Gewittern. Vor allem im Süden fielen die Güsse kräftig aus.

Die ersten Trauben eines Jahrganges werden zu Federweißer gekeltert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Wochenbeginn fällt ins Wasser

Der Wochenbeginn fällt vor allem im Nordosten und im Südosten ins Wasser. Dort tritt teils kräftiger schauerartiger Regen auf. Vereinzelt sind anfangs auch noch Gewitter mit Starkregen dabei. Die Temperaturen erreichen nur noch um 20 Grad. Lediglich im Osten ist es noch etwas wärmer. Der Herbst schickt also schon mal erste Grüße.

Herbstlich gefärbtes Laub hängt in Spinnenweben an einer Skulptur des heiligen Nepomuk bei Riedlingen-Zell. Foto: dpa/Thomas Warnack

Herbst steht in den Startlöchern

Mit dem spätsommerlichen Wetter ist es in Deutschland vorerst vorbei. Es stehe ein markanter Wetterumschwung an, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Grund dafür sei vor allem eine Kaltfront eines Tiefs namens „Yonca“, das von Westen her auf Deutschland übergreife. In den nächsten Tagen würden zunächst die 20-Grad-Grenze, später dann sogar die Marke von 15 Grad nicht mehr erreicht.

„Der Herbst steht in den Startlöchern“, fasst der DWD die wöchentliche Wetterlage zusammen.

Ein Eichhörnchen sitzt auf dem abgebrochenen Ast eines Baumes in herbstlichen Wald. Foto: dpa/Soeren Stache

Wetterumschwung steht an

Am Montag (9. September) ziehen demnach die Regenfälle Richtung Nordosten und schwächten sich ab. Der Start in die Woche werde unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern bei Höchstwerten von nur noch 17 bis 22 Grad, teilt der DWD mit. Für viele werde sich das Wetter frühherbstlich anfühlen.

(9. September) ziehen demnach die Regenfälle Richtung Nordosten und schwächten sich ab. Der Start in die Woche werde unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern bei Höchstwerten von nur noch 17 bis 22 Grad, teilt der DWD mit. Für viele werde sich das Wetter frühherbstlich anfühlen. In der zweiten Wochenhälfte kommen die Temperaturen laut Wetterdienst nicht mal mehr über die 15 Grad, erst am kommenden Wochenende deute sich wieder eine leichte Erwärmung an.

Bäume mit herbstlichem Laub stehen im Stadtwald von Düsseldorf Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wann beginnt der Herbst?

Astronomisch beginnt die dritte Herbst im Jahreskreis mit der Tag-und-Nacht-Gleiche am 22. oder 23. September. Meteoro- und biologisch wird er meist Anfang September angesetzt. Für die Südhalbkugel ist der astronomische Beginn am 20./21. März.

Der Herbst endet astronomisch am 21. oder 22. Dezember auf der Nordhalbkugel und am 21. Juni auf der Südhalbkugel mit der Wintersonnenwende.

Wolken ziehen über den herbstlichen Rheingau hinweg. Foto: dpa/Sascha Lotz

Woher stammt das Wort Herbst?

Etymologisch hat das deutsche Wort herbst denselben Ursprung wie „harvest“ – Ernte(zeit) – im Englischen.

Beide Wörter gehen auf das ursprünglich germanische „harbistaz“ und die urindogermanische Wurzel „kerp“ – pflücken, ernten – zurück. Im Lateinischen wurde daraus „carpere“ – pflücken –, im Altgriechisch „karpós“ – Frucht, Ertrag.

Die ursprüngliche Bedeutung von Herbst ist also Erntezeit.

Der Innenraum der Hamburger Hauptkirche Sankt Michaelis ist zum Festgottesdienst aus Anlass des Erntedank mit Brot, Gemüse, Getreide und Obst geschmückt. Foto: dpa/Gregor Fischer

Welche Herbstfeste gibt es und wann werden 2024 gefeiert?

Erntedankfest/Thanksgiving: 6. Oktober

Oktoberfest: 21. September bis 6. Oktober

Halloween/Reformationstag: 31. Oktober

Allerheiligen: 1. November

Martinstag: 11. November

Sukkot, jüdisches Laubhüttenfest: 17. – 23. Oktober