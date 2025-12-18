Dritte Ausgabe: Lahrer sollen wieder gemeinsam Weihnachtslieder singen

Aus zahlreichen Kehlen werden am Dienstag, 23. Dezember, Adventslieder in der Kirche Sancta Maria erklingen. Auf dem Programm stehen traditionelle und moderne Stücke.
Nach dem Erfolg in großen Fußballstadien hat sich das Weihnachtsliedersingen auch in Lahr etabliert. Dazu sind Menschen aus der Stadt und der Umgebung eingeladen, wie es in einer Mitteilung des Organisationsteams aus Alwine Wille, Martina Fräßle, Lilli und Achim Wenzel-Teuber und Marlies Llombart heißt. Die Veranstaltung läuft am Dienstag, 23.Dezember, von 17 bis 18 Uhr in der Kirche Sancta Maria.