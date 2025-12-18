Dritte Ausgabe: Lahrer sollen wieder gemeinsam Weihnachtslieder singen

Aus zahlreichen Kehlen werden am Dienstag, 23. Dezember, Adventslieder in der Kirche Sancta Maria erklingen. Auf dem Programm stehen traditionelle und moderne Stücke.

Nach dem Erfolg in großen Fußballstadien hat sich das Weihnachtsliedersingen auch in Lahr etabliert. Dazu sind Menschen aus der Stadt und der Umgebung eingeladen, wie es in einer Mitteilung des Organisationsteams aus Alwine Wille, Martina Fräßle, Lilli und Achim Wenzel-Teuber und Marlies Llombart heißt. Die Veranstaltung läuft am Dienstag, 23.Dezember, von 17 bis 18 Uhr in der Kirche Sancta Maria.

Es zeigt sich laut Mitteilung einmal mehr, wie stark das Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Singen und besinnlicher Einstimmung auf das Weihnachtsfest ist. In einer Zeit, in der das Fest oft von Konsum und Hektik geprägt sei, biete sich hier die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich auf das Wesentliche zu besinnen.

Die Besucher erwartet laut Einladung ein stimmungsvoller Abend mit einem abwechslungsreichen Programm aus traditionellen und modernen Weihnachtsliedern. Ob jung oder alt – alle sind eingeladen, sich von den festlichen Melodien verzaubern zu lassen und kräftig mitzusingen.

Durch das Programm führt Helmut Dold alias „de Hämme“, für die musikalische Untermalung sorgt Franz Rösch am E-Piano. Zwischen den Liedern gibt es Textimpulse, die der Veranstaltung zusätzliche Tiefe verleihen und die Gäste zum Nachdenken oder Schmunzeln bringen sollen.

Spenden kommen dem Kinderkrankenhaus in Bethlehem zugute

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Der Erlös kommt dem Kinderkrankenhaus in Bethlehem zugute. „Damit verbindet sich musikalische Herzensfreude mit einem guten Zweck und lädt alle ein, nicht nur die besinnlichen Momente des Abends zu genießen, sondern auch etwas Gutes zu tun“, heißt es in der Einladung. „Lahr singt“ ist demnach nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft.

Die Idee zu dem Event ist Alwine Wille in Köln gekommen, wie sie vergangenes Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete. Gemeinsam mit ihrer Tochter besuchte die Lahrerin 2022 eine Veranstaltung im Rhein-Energie-Stadion, bei der 40 000 Menschen gemeinsam Weihnachtslieder sangen. „Das Gemeinschaftsgefühl war ganz besonders“, erinnerte sich Alwine Wille zurück.

Singen in der Innenstadt

Die Veranstaltung in der Kirche ist nicht die einzige ihrer Art. Die Stadtkapelle Lahr und der Gospelchor „Golden Harps“ laden am Freitag, 19. Dezember, wieder auf den Schlossplatz zum gemeinsamen Singen traditioneller Weihnachtslieder. Dazwischen unterhalten die beiden Ensembles mit eigenen Beiträgen. Auch wer nicht textsicher ist, ist eigenladen, es werden Liedblätter ausgeteilt.