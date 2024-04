1 Zwei ältere Frauen sollen in Dresden zwei 13-Jährige rassistisch beleidigt haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/xcitepress/IMAGO/xcitepress/benedict bartsch

In Dresdner Stadtteil Johannstadt sind laut Polizei zwei Mädchen rassistisch beleidigt worden. Zwei ältere Frauen hätten die beiden 13-Jährigen zudem aufgefordert, ihre Kopftücher abzunehmen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Montag mit. Der Fall habe sich am Samstagabend ereignet.