1 Am Mittwoch stürzte ein Teil der Carolabrücke in Dresden ein Foto: IMAGO/Arvid Müller/IMAGO/Arvid Müller

Ein weiterer Teil der Carolabrücke in Dresden ist eingestürzt. Am Mittwoch stürzte erstmals ein Teil der Brücke ein. Nun folgte ein zweiter.









Im Zuge von Abrissarbeiten ist ein weiterer Abschnitt der Carolabrücke in Dresden eingebrochen. Es handelt sich um den Brückenstrang mit Straßenbahngleisen, der in der Nacht zum Mittwoch bereits teilweise in die Elbe gestürzt war, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte.