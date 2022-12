1 Das Einkaufszentrum in Dresden ist abgesperrt. Die Geiselnahme ist mittlerweile beendet. Foto: AFP/JENS SCHLUETER

Ein Mann soll in Dresden zunächst seine Mutter getötet haben. Anschließend nahm er in einem Einkaufszentrum Geiseln. Was bisher bekannt ist.















Link kopiert

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann sei schwer verletzt und derzeit nicht vernehmungsfähig. Ob sich der Mann selbst verletzte oder bei der Festnahme verletzt wurde, war zunächst unklar. Kurz zuvor war die Geiselnahme im Dresdner Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie beendet worden.

Zwei Geiseln - eine Angestellte und ein Kind - blieben nach Polizeiangaben äußerlich unverletzt. Die Geiseln, eine Angestellte und ein Kind, seien äußerlich unverletzt geblieben. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zunächst in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Mann sei psychisch auffällig gewesen

Dieser habe sich danach in der Altmarkt-Galerie verschanzt, die Polizei bezeichnete den Mann als psychisch auffällig. Die Polizei evakuierte das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche. Mehrere Menschen kamen in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe unter und wurden dort betreut. Auch der berühmte Striezelmarkt sollte vorerst geschlossen bleiben.

Die Polizei bat wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt.

Verkehrseinschränkungen in der ganzen Stadt

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen.

Die Altmarkt-Galerie ist ein Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt. Sie ist benannt nach dem Dresdner Altmarkt, an dem das Gebäude liegt.