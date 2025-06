Dresden: Ehemalige Staatsoperette in Dresden in Flammen

Ehemalige Staatsoperette in Dresden in Flammen

1 Das Operettenhaus in Dresden ist in Brand geraten. Foto: Christian Essler/Xcitepress/dpa/Christian Essler Die Feuerwehr ist zu dem Großbrand ausgerückt. Es gibt eine massive Rauchentwicklung - und eine Warnung an die Anwohner. Zwei benachbarte Häuser wurden evakuiert.







Im früheren Domizil der Staatsoperette in Dresden ist ein Brand ausgebrochen. „Das Gebäude steht voll in Flammen“, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre in einem Video auf der Internet-Plattform Threads. Zwei direkt angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot mit über 60 Einsatzkräften am Brandort. Das einstige Operettenhaus im Osten der Stadt steht seit einigen Jahren leer. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.