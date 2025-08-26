Dresden: 21-Jähriger nach Messerattacke in Straßenbahn in U-Haft

Der Messerangriff auf einen jungen US-Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn hat Aufsehen erregt. Jetzt sitzt einer der beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Dresden - Ein 21-Jähriger soll nun doch maßgeblich an der Messerattacke auf einen jungen Amerikaner in Dresden beteiligt gewesen sein. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden soll der Syrer den 20 Jahre alten US-Bürger in einer Straßenbahn mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt haben. Dem Verdächtigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der 21-Jährige war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft setzte ihn dann aber wieder auf freien Fuß, weil nach Angabe der Behörde zum damaligen Zeitpunkt keine Haftgründe vorlagen.

Die Messerattacke geschah in der Nacht zum Sonntag, als sich die Straßenbahn an einer Haltestelle befand. Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt, hieß es im Polizeibericht. Der 20-Jährige sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Männer mit einem Messer angegriffen worden.

Der US-Amerikaner erlitt eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht und befindet sich weiter im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Inzwischen läuft eine Spendenaktion für das Opfer im Internet.

Aus ermittlungstaktischen Gründen äußerten sich die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden zum Stand der Ermittlungen derzeit nicht weitergehend, hieß es.