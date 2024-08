So wurde einst das Korn geerntet

Drescherfest in Randen

1 Die Mitglieder der Dreschgemeinschaft Randen stecken mitten in den Vorbereitungen für das zweite Drescherfest. Hier verladen Peter (von links), Jochen und Volker Gleichauf sowie Christian und Georg Greitmann die Garben auf einen Leiterwagen. Foto: Simon Bäurer

Die Veranstaltung geht in die zweite Runde und bietet den Besuchern Vorführungen sowie ein Oldtimertreffen. Auch moderne Errungenschaften sind zu bestaunen.









Die Dreschgemeinschaft Randen veranstaltet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, das zweite Drescherfest. Nach der gelungenen Premiere steht am letzten Wochenende des Monats die erneute Auflage des Fests an.