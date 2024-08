1 Vorsitzender Martin Gleichauf von der Dreschergemeinschaft Randen präsentiert die historische Dreschmaschine, welche am Wochenende beim örtlichen Drescherfest zum Einsatz kommt. Foto: Rainer Bombardi

Am Wochenende feiert Randen das Drescherfest. Die Dreschergemeinschaft zeigt dabei viel Historisches – von Abläufen bis zu den Maschinen.









Zum zweiten Mal nimmt die Dreschergemeinschaft am Wochenende 24. und 25. August ihre Gäste in Randen auf einen Ausflug in ein Stück der historischen Landwirtschaft mit. Das zweite Drescherfest erinnert an die Zeiten in den 1950er-Jahren, als die Dreschmaschinen noch Hochkonjunktur hatten.