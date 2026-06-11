Dreitägiges Treffen: Warum Tausende Jugendliche aus ganz Deutschland nach Freudenstadt kommen

Freudenstadt ist Ende September Austragungsort des 43. Turnjugend-Gruppentreffens. Drei Tage lang sind Tausende von Kindern und Jugendliche aus ganz Deutschland zu Gast im Schwarzwald.
Den Kooperationsvertrag für das große Treffen vom 25. bis 27. September unterzeichneten Landrat Andreas Junt, Bürgermeister Wolfgang Fahrner, Stefan Eberlein vom Deutschen Turnerbund (DTB, Frankfurt) und Michaela Netzer-Voit, Vizepräsidentin des Schwäbischen Turnerbunds (STB) mit Sitz in Stuttgart im Rathaus Freudenstadt. Davon berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.