Wieder ein Erfolg war das dreitägige Sommerfest vom Musikverein „Lyra“ Bittelbronn auf dem Platz vor der Kirche. Bereits am Freitag hatten sich viele Gäste im und vor dem Zelt eingefunden, um den Klängen von drei spielfreudigen Blasmusikkapellen zu lauschen, lustigen Spielen beizuwohnen und das eine oder andere leckere Tröpfchen Wein zu genießen.

In Sachen Blasmusik ging es los mit dem MV Wiesenstetten, der sein Publikum beim gleichnamigen Marsch ins „Allgäu-Land“ entführte oder mit den Italo Pop-Classics italienisches Urlaubsflair ins Zelt zauberte. Unter den beliebten italienischen Hits befanden sich „Azzurro“ und „Gloria“. Die Anhänger der Polkas freuten sich über die „Slavonicka-Polka“ und die neue Polka „Mein großer Traum“, und bei der Polka „Von Freund zu Freund“ waren unter anderem ein Flügelhorn und ein Tenorhorn im Fokus.

Die Musikkapelle Thanheim hatte das Publikum gleich mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ auf ihrer Seite. Das „Santiano-Medley“ wusste ebenfalls zu überzeugen. Auch beim beschwingten, rhythmischen Popsong „I´m So Excited“ zeigte die Kapelle ihr Können und klatschte bei einigen Passagen im Takt mit.

Samstag stand im Zeichen der Rock-Musik

Den Abschluss machte der Musikverein aus Engstlatt mit diversen Märschen und Polkas und bekannten Melodien. Beim elanvollen „Dem Land Tirol die Treue“ wurde erneut gemeinsam gesungen, zudem glänzte das Orchester mit „Arosa“ oder „Wir Musikanten“, und bei einem weiteren Stück spielten vier Akteure im Publikum mit ihren Tenorhörnern auf.

An den Spielen nahmen alle drei Musikvereine teil. Beim ersten Spiel stellte sich jeweils ein Mitglied mit einem Tenorhorn ins Publikum und musste möglichst viele Bälle, die ein weiteres Mitglied von der Bühne herab warf, mit dem Instrument auffangen. Beim zweiten Spiel galt es, für je fünf Teilnehmer möglichst schnell mit fünf Schläuchen einen Maßkrug zu leeren, und beim dritten Spiel bestand die Kunst für jeweils zwei Teilnehmer darin, einen ganz bestimmten Trommelschlag aus dem Lied „I Will Always Love You“ mit der Pauke genau zu treffen. Es siegte der MV Wiesenstetten, der sich über einen Präsentkorb freute.

Ein weiterer Hauptakteur beim als „Blasmusik- und Weinabend“ deklarierten Festauftakt war der Wein. Es standen rote und weiße Weine auf der Karte und auch auf Rosé-Weine musste nicht verzichtet werden.

Der Samstag stand dann im Zeichen der Pop- und Rockmusik, als die Partyband „Karaboom“ im Festzelt einheizte. Das Spektrum reichte von „Rockin’All Over The World“ von Status Quo über „I Will Survive“ (Gloria Gaynor), „I Love Rock´n Roll“ von Joan Jett. Von den eigenen Songs erklangen „Yourself“, „Life Goes On“ oder das neuere „Do You Believe“. Die Band wurde übrigens beim deutschen Rock- und Pop-Preis mehrfach ausgezeichnet.

Frühschoppen, Mittagstisch und Kaffee und Kuchen

Am Sonntag warteten ein Frühschoppen und ein Mittagstisch auf die Gäste, und am Nachmittag wurden Kaffee und Kuchen kredenzt, zur Unterhaltung spielten die Zollernalb-Blasmusikanten und der MV Sigmarswangen auf.