Dreitägiges Event: Tausende Gäste stürmen das Ringsheimer Wein- und Gassenfest

Zum 46. Mal lud das Fest in die Ortsmitte. Bürgermeister Pascal Weber nannte das Event bei der Eröffnung eines der letzten klassischen Dorffeste der Region.
Weber begrüßte neben einigen Amtskollegen, darunter Thomas Gedemer (Herbolzheim), Philipp Klotz (Kappel-Grafenhausen), Dietmar Benz (Mahlberg), Marco Gutmann (Schwanau) und zahlreichen Stellvertretern den SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner. In seiner Rede hob Weber hervor, dass ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer örtlicher Vereine und Institutionen unter der Regie des IG-Vereingemeinschaftsvorsitzenden Manfred Weber ein solches Fest nicht zu stemmen wäre. Zudem dankte er den Anwohnern in der Herrenstraße und Teilen der Hausener Straße, die die Einschränkungen klaglos hingenommenen hatten. Das sei gelebte dörfliche Gemeinschaft.