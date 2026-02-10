Dreistes Vorgehen: Einbruch bei der Feuerwehr Kandern – während die Kameraden vor Ort sind

Nach einer Schulung erlebten Mitglieder der Feuerwehr Kandern im Umkleideraum eine böse Überraschung. Diebe hatten sich Zugang verschafft. Was ist genau passiert?

Feuerwehrkommandant Matthias Meisinger ist fassungslos: „Der Einbruch in unser Feuerwehrgerätehaus zeigt eine völlig neue Qualität an Missachtung von Hilfsorganisationen.“ Nach der schlechten Resonanz der Mitgliederwerbung im vergangenen Jahr zeige sich nun erneut eine fehlende Wertschätzung des Ehrenamts bei der Feuerwehr, was die Aktiven noch mehr enttäusche.

Wie der Abend verlief Alles begann ganz routinemäßig an diesem Mittwochabend, 28. Januar, wie Meisinger nun im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Angesetzt war ein Übungsabend der Stadtabteilung – zu diesem Zweck werden die Aktiven zu verschiedenen Schulungen eingeladen. An diesem Mittwoch erschienen zur Freude des Kommandanten sogar noch mehr Aktive als erwartet, so dass der Teilnehmerkreis im Schulungsraum im ersten Obergeschoss rund 30 Personen umfasste.

Meisinger beschreibt die entspannte Atmosphäre: „Themen waren Unfallverhütung und Regelungen des Straßenverkehrs. Zudem hatten wir einige Neuzugänge aus der Jugendfeuerwehr zu begrüßen.“ Nebenan im Aufenthaltsraum, der ebenfalls im ersten Obergeschoss liegt, trafen sich die Alterskameraden zum monatlich stattfindenden Stammtisch. Zwei Kameraden hatten Geburtstag und wollten mit den Aktiven noch kurz feiern. Gemeinsam wurde noch ein Abendessen geplant.

Keine Sicherheitsbedenken gehabt

Keiner der Feuerwehrkameraden habe Gründe für irgendwelche Sicherheitsbedenken gehabt. Wie immer seien alle Zugänge zum Feuerwehrhaus im Erdgeschoss verschlossen gewesen. Eine Öffnung hätte nur durch den eigenen Schlüssel oder durch Klingeln an der Haupteingangstür erfolgen können, schildert Meisinger.

Nach der Schulung, gegen 20.30 Uhr, gingen einige Kameraden zum Umkleideraum mit den Spinden, um dort ihre Jacken zu holen. Nach dem Umziehen hatten viele Aktive ihre Kleidung vor Schulungsbeginn an die Henkel und Stangen der Spindschränke gehängt.

Beim Betreten des Umkleideraums folgte dann die böse Überraschung: Viele Kleidungsstücke waren auf dem Boden verteilt, die zuvor verschlossene Tür des Notausgangs, der aus dem Umkleideraum führt, war aufgehebelt und geöffnet worden.

Direkt Geld abgebucht

Die entsetzten Kameraden stellten fest, dass die Kleidung im Raum querbeet verstreut war, Haus- und Autoschlüssel, Handys, Kreditkarten und Geldbeutel fehlten. Ein Kamerad stellte online fest, dass bereits eine Abbuchung von seinem Konto erfolgt war.

Die Kameraden teilten sich in verschiedene Gruppen auf und versuchten, den oder die Täter noch zu erreichen. Eine flüchtende Person wurde im Bereich der Sparkasse entdeckt – diese stieß anschließend einen lauten Ruf aus, der offenbar andere Mittätern warnen sollte. Die Person konnte sich unerkannt entfernen. Die informierte Polizei erschien schnell und nahm die Ermittlungen auf.

Glück im Unglück war, dass die Täter die Beute bis auf die Ausnahme von wenigen Kreditkarten im Bereich des Bahnhofs und im Umkreis des Feuerwehrhauses verloren hatten. Allerdings fehlt den Kameraden nunmehr Bargeld im hohen dreistelligen Bereich.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Bearbeitung des Einbruchs hat der Polizeiposten Kandern übernommen. Feuerwehrkommandant Meisinger bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Sollte jemand eine relevante Beobachtung am Mittwochabend, 28. Januar, beim Feuerwehrgerätehaus gemacht haben, wird um Mitteilung an die Polizei unter Tel. 07626/977800 gebeten.