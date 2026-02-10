Dreistes Vorgehen: Einbruch bei der Feuerwehr Kandern – während die Kameraden vor Ort sind

Nach einer Schulung erlebten Mitglieder der Feuerwehr Kandern im Umkleideraum eine böse Überraschung. Diebe hatten sich Zugang verschafft. Was ist genau passiert?
Feuerwehrkommandant Matthias Meisinger ist fassungslos: „Der Einbruch in unser Feuerwehrgerätehaus zeigt eine völlig neue Qualität an Missachtung von Hilfsorganisationen.“ Nach der schlechten Resonanz der Mitgliederwerbung im vergangenen Jahr zeige sich nun erneut eine fehlende Wertschätzung des Ehrenamts bei der Feuerwehr, was die Aktiven noch mehr enttäusche.