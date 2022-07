1 Ein dreister Dieb hat in Schwenningen eine Spendenkasse mitgehen lassen. Foto: © sabine hürdler – stock.adobe.com

Eine Überwachungskamera hat in Schwenningen den dreisten Diebstahl einer Spendenkasse gefilmt – die Bilder wurden nun in einem privaten Fahndungsaufruf veröffentlicht. Das könnte paradoxerweise aber dafür sorgen, dass der mutmaßliche Täter Strafanzeige stellen kann.















Villingen-Schwenningen - Es ist an Dreistigkeit wirklich kaum zu überbieten, was die Kamera am Dienstag gegen 16 Uhr aufgezeichnet hat: Ein Mann mit auffälliger roter Tasche, blauem Oberteil und Halbglatze betritt einen Schreibwarenladen am Marktplatz, geht zielstrebig auf den zu diesem Zeitpunkt nicht besetzten Kassenbereich zu.

Mit einem kurzen Blick vergewissert er sich, dass er unbeobachtet ist – dann greift er nach einer Spendenkasse, die auf der Theke abgestellt wurde. Sie enthält Spenden für die Johanniter-Unfall-Hilfe. Mit einem unbekannten Betrag verschwindet er unerkannt.

Abgebildeter müsste Einverständnis geben

Aber der Täter ist auf den Bildern der Kamera gut zu erkennen – weswegen der Inhaber des Ladens diese nun über seinen privaten Facebook-Account veröffentlicht hat. In der Hoffnung, den dreisten Dieb zu finden und die Spenden zurückzuholen. Doch ausgerechnet die Suche nach dem Täter über die Aufnahmen aus der Überwachungskamera könnten nun für Probleme sorgen. Darauf macht die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion aufmerksam.

Gemäß Paragraf 22 des Urheberrechtsgesetzes sind Veröffentlichungen von Bildern in der Regel grundsätzlich nur mit dem Einverständnis des Abgebildeten möglich. Polizeisprecher Jörg Kluge: "Bei der Fahndung nach Straftätern gilt dieser Grundsatz natürlich nicht, aber da müssen eben Gerichte diese Fahndungsaufrufe anordnen beziehungsweise freigeben." Für den Diebstahl aus Schwenningen heißt das: "›Selbstjustiz‹ wie im geschilderten Fall ist also nicht erlaubt!"

Nicht im Sinne des Rechtsstaates

Wie der Polizeisprecher erklärt, würden öffentliche Aufrufe in den Medien strengen Kriterien beziehungsweise der Anordnung durch die Gerichte unterliegen. Das ist auch der Grund, weswegen Fahndungsaufrufe mit Bildern von mutmaßlichen Tätern oft erst nach einer gewissen Zeit veröffentlicht werden. "Bei allem Verständnis für die Geschädigten: Wer solche eigenen (privaten) Aufrufe startet, läuft Gefahr, unter Umständen einen Unschuldigen anzuprangern oder zu vorverurteilen – das kann nicht im Sinne eines Rechtsstaates sein", macht Kluge deutlich.

Paradox: Ausgerechnet der Täter könnte sich gegen diese Veröffentlichung wehren. So könne der Abgebildete zivilrechtliche Ansprüche gegen den Veröffentlicher anstreben und nach Paragraf 33 des Kunsturhebergesetzes gegebenenfalls sogar Strafanzeige stellen. Kluge macht deutlich: "Das gilt zum Beispiel auch, wenn sich herausstellt, dass der Veröffentlichte tatsächlich der Dieb auf dem Video oder Bild ist!"

Polizei sucht Zeugen

Mittlerweile hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet – allerdings ohne Bild und Beschreibung des Täters. Wer den dreisten Dieb gesehen hat, kann Hinweise an das Polizeirevier unter 07720/85000 geben.