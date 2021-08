Langfinger lassen in Straubenhardt Wohnwagen mitgehen

1 Die Diebe knackten den Diebstahlsschutz an der Deichsel und ließen den Wohnwagen der Marke Fendt mitgehen. (Symbolfoto) Quelle: Unbekannt

In Feldrennach ist über das Wochende vom 23. Juli bis 1. August ein Wohnwagen gestohlen worden.

Straubenhardt-Feldrennach - Der Wohnwagen war laut Polizei in der Langenalber Straße abgestellt. Die Diebe knackten den Diebstahlsschutz an der Deichsel und ließen den Wohnwagen der Marke Fendt mitgehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.

Hinweise an die Polizei, Telefon 07082/7912-0.