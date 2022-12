3 Der Briefkasten ist so tief, dass man nur sehr schwer hineingreifen und etwas herausholen kann. Foto: Dold

Brigitte Rapp ist fassungslos: Sie musste vor wenigen Tagen den Tod ihres geliebten Mannes Horst Rapp verkraften. Nun wurden an sie gerichtete Kondolenzbriefe aufgerissen – und das darin enthaltene Geld geklaut.















Schramberg - Sie möchte nun davor warnen, Kondolenzbriefe mit einem schwarzen Trauerbalken zu verschicken. Das sei ein Signal an Langfinger, weil in diesen Briefen oft Geld enthalten sei. Ein neutraler, komplett weißer Briefumschlag wäre besser, lautet ihr Rat.

"20 Euro für Blumen", hieß es beispielsweise in einem Kondolenzschreiben von Bekannten an ihre Adresse. Nur, die 20 Euro kamen niemals an. Mindestens vier Briefe waren aufgerissen und wurden auf Geldscheine untersucht. Anschließend wurden sie wieder mit Tesafilm zugeklebt, bevor sie in ihrem Briefkasten lagen. Diese kamen alle am gleichen Tag an. Möglicherweise seien weitere Briefe komplett verschwunden, doch das wisse sie natürlich nicht, mutmaßt Brigitte Rapp.

Anzeige gegen unbekannt erwogen

"Es geht mir nicht darum, das Geld doch noch zu erhalten", beteuert sie. Vielmehr wolle sie für das Problem sensibilisieren. "Ich habe selbst vor kurzem einen Kondolenzbrief an Bekannte in Fluorn-Winzeln geschickt. Der kam aber nie an", schüttelt sie den Kopf. Auch von Freunden habe sie schon ähnliche Fälle gehört. Ihr Sohn habe von Tübingen aus einen Brief mit 20 Euro Inhalt als Geburtstagsgeschenk an seine Nichte geschickt. Aber auch dieser Brief kam nie bei der Empfängerin an. "Er hat sich noch gewundert, warum keine Reaktion von der Nichte kam", sagt Brigitte Rapp.

Sie fragt sich nun, wer das Geld gestohlen haben könnte. Hoffnung, dass sie davon noch was sieht, hat sie keine mehr. Sie habe sich eine Anzeige gegen Unbekannt überlegt, aber da werde mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts dabei herauskommen, glaubt die Geschädigte. Das habe ihr eine Polizeikommissarin bestätigt.

Langfinger auch bei Bäckertüten

An Briefe, wenn einmal eingeworfen, kommt man händisch in dem tiefen Briefkasten theoretisch nur noch schwer heran – ob es bei der Post einen Langfinger gibt? Sie möchte niemanden beschuldigen, stellt Brigitte Rapp klar. Es gebe viele Möglichkeiten, wer der Täter sein könnte. Sie verweist auf Sammelbestellungen beim Bäcker in ihrer Nachbarschaft. Dann würden die gefüllten Tüten immer vor der Haustür abgelegt. "Da wurden sogar schon Berliner geklaut", sagt sie.

Nun waren es die vier Kondolenzbriefe für ihren Mann Horst Rapp. Dieser ist als jahrzehntelanger Verkäufer bei Mode Hafner, als Ehrenmitglied der Stadtmusik und Mitglied des Fördervereins Musikschule vielen Menschen in guter Erinnerung.