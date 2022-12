1 Der Anhänger des Musikvereins wurde am Montag vom Parkplatz des Rathauses gestohlen. Foto: Musikverein Lauffen

Die Mitglieder des Musikvereins Lauffen sind stinksauer. Seit Montag fehlt vom vereinseigenen Anhänger jede Spur, am Samstag fuhr der mutmaßliche Dieb mit dem roten Hänger samt Vereinsemblem dann offenbar dreist durch die Nachbargemeinden.















Deißlingen-Lauffen - Vorstand Simon Miller kann es kaum glauben. Erstmals aufgefallen sei ihm das Verschwinden des Hängers bei der Probe am Montagabend. Da, erzählt er, habe er sich zwar gewundert, aber eher an einen Scherz als an einen Diebstahl gedacht.

Doch Miller sollte vergeblich auf einen Scherz hoffen. Ende der Woche war für ihn klar: Hinter der Aktion stecken keine Spaßvögel mit schrägem Humor, der mit einem Schloss gesicherte Anhänger wurde offenbar geklaut. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer eines blauen Autos am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mit dem Hänger vom Parkplatz des Lauffener Rathauses fuhr.

Verein zeigt Diebstahl an

Der Verein zeigte den Diebstahl daraufhin bei der Polizei an und postete Suchaufrufe auf Facebook. Obwohl er den Hänger zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschrieben gehabt hätte, wie Miller einräumt. "Ich dachte, wer auch immer den Hänger hat, ist mit ihm Richtung Schweiz oder Frankreich gefahren und wir sehen ihn nie wieder."

Doch weit gefehlt. Am Samstagmorgen meldet sich ein Zeuge. Er habe den Hänger gegen 8.30 Uhr gesehen. Und zwar auf der Seedorfer Straße in Dunningen, im Bereich des Kreisverkehrs an der Esso Station. Der mutmaßliche Dieb scheint mit dem Anhänger also offenbar noch in der Region unterwegs zu sein. Laut dem Zeugen waren die Kennzeichen abmontiert. Gut erkennbar ist der fünf Jahre alte Anhänger dennoch: Neben dem Emblem des Musikvereins ist er zusätzlich mit Werbung der ortsansässigen Unternhemen beklebt, die dem Verein bei der Finanzierung unter die Arme griffen.

Bei Sichtung an Polizei wenden

Der Musikverein Lauffen schöpft nun neue Hoffnung. Man sei auf den Hänger angewiesen, mit ihm transportiere man Musikinstrumente zu Auftritten, sagt Miller. Wer den auffälligen roten Anhänger sehe, solle aber nicht selber aktiv werden, sondern sich an die Polizei (Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/477-0) wenden.