Im Mai startet mit dem aktuellen Zensus eine neue Bevölkerungs- und Wohnungszählung. Doch die Polizei mahnt zur Vorsicht: Bereits jetzt könnten Betrüger unterwegs sein, die sich diese Zählung zunutze machen. Was steckt genau dahinter?















Dass Kriminelle bei ihren Betrugsmaschen häufig kreativ vorgehen, ist bekannt. Auch aktuell warnt die Polizei vor einem neuen Trick und rechnet im Zuge der bald anstehenden Bevölkerungs- und Wohnungszählung mit Betrügern, die sich Zutritt zu Häusern und Wohnungen verschaffen wollen.

Was geschieht beim anstehenden Zensus genau?

Bundesweit findet in diesem Jahr wieder eine Volkszählung statt. Ab dem 16. Mai 2022 startet in ganz Deutschland die große Befragung, bei der Interviewer in deutsche Haushalte gehen, um dort Daten zu erheben. Mit dem Zensus werden sowohl die amtliche Einwohnerzahl Deutschlands als auch eine Reihe von Daten zur Gebäude- und Wohnsituation erhoben. Diese Befragung wird zwölf Wochen dauern. Dabei sollen 1,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg im Rahmen einer sogenannten Haushaltsstichprobe befragt werden, wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mitteilt. Dabei erfassen die Interviewer persönliche Daten wie Anzahl, Alter und Geschlecht der Bewohner eines Haushalts sowie Bildungsabschluss, Beruf, Staatszugehörigkeit und Familienstand.

Trittbrettfahrer werden befürchtet

Allerdings rechnet die Polizei bereits vor dem offiziellen Beginn am 16. Mai mit Betrügern, die entweder bei Bürgern anrufen oder an Türen klingeln und sich als Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes ausgeben. Mit Hilfe solcher Aktionen versuchen Trittbrettfahrer an sensible Daten wie Bankverbindungen zu gelangen oder sich Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen, wie die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder auf ihrer Website warnt.

Wie kann man sich schützen?

Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass alle Haushalte, die für den Zensus befragt werden, vor den jeweiligen Interviews vom Statistischen Landesamt postalisch kontaktiert werden. Klingeln schon vor dem offiziellen Start der Zählung Personen an der Tür, die ohne vorherige schriftliche Anmeldung ein Interview durchführen möchten, handelt es sich nicht um Mitarbeiter des Statistischen Landesamts, sondern möglicherweise um Betrüger. Zudem stellen die echten Interviewer niemals Fragen zu Einkommensverhältnissen oder zu Bankverbindungen. Die Polizei gibt folgende Hinweise, wie man sich am besten vor Betrug an der Haustür schützt:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Für den ein oder anderen könnte es auch eine Alternative sein, online am Zensus teilzunehmen. Hierzu finden sich auf der Website des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg nähere Informationen.