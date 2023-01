3 So schön sahen die Adventskerzen noch zur Weihnachtszeit aus. Foto: Haid

Haigerloch-Bad Imnau - Mutwillig zerstört wurden nämlich zwei der Flammen der vier adventlich gestalteten Deko-Kerzen, welche die Arbeitsgruppe "Öffentliche Wege und Plätze" zu Beginn der Adventszeit am mittleren Ortseingang beim Kurpark in Bad Imnau aufgebaut hatte. Der Platz ist ganz in der Nähe des Bad Imnauer Feuerwehrwehrhauses.

Holzpfosten abgeknickt

Die Tat wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in der Nacht von Neujahr auf den 2. Januar angerichtet. Die kurzen Holzpfosten mit den darauf angebrachten symbolischen gelbroten Flammen wurden einfach abgeknickt. Eigentlich sollten die Kerzen noch bis zum Dreikönigstag den Bürgern und ihren Gästen Freude bereiten, doch die noch unbekannten Täter löschten diese originellen Adventskerzen mit ihrem Übermut einfach aus.