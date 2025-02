In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben zwei Männer einen Taxifahrer in Schwenningen um sein Geld betrogen und anschließend versucht sein Handy zu stehlen.

Gegen 0.30 Uhr ließen sie sich nach Angaben der Polizei von Immendingen nach Schwenningen fahren. Dort stiegen sie aus dem Taxi aus und gaben vor die Rechnungsmodalitäten besprechen zu wollen.

Gleichzeitig bemerkte der 50-Jährige Taxifahrer, dass sein Handy nicht mehr im Auto lag. Er stieg aus woraufhin die Beiden wegrannten.

Lesen Sie auch

Hinterherrennend konnte er wenigstens einen der Beiden festhalten. Der 46-Jährige hielt noch das Handy des Taxifahrers in der Hand, was der eigentliche Besitzer jedoch wieder an sich nehmen konnte. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Wegen des renitenten Verhaltens durfte der Täter die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Sein Mittäter wird derzeit noch ermittelt.