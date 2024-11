Dreiste Diebe in Lahr am Werk

1 Die Spendenkasse ist von Unbekannten aufgebrochen worden. Foto:

Die Schulfreunde Langenwinkel klagen über dreiste Diebe bei ihrem Blütenwagen auf der Chrysanthema.









Mit ihrem Blütenwagen wollten die Schulfreunde etwas Gutes tun: Da ihnen die Silbermann-Orgel in Meißenheim als Vorbild gedient hatte, brachten sie auf dem Wagen eine Kassette an, in der Spenden für die Orgelrestaurierung gesammelt werden sollen. Die Kassette habe man allabendlich geleert, so der Verein.