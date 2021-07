1 Die Abiturienten des Leibniz-Gymnasium Rottweil feierten ihrem Abschluss unter freiem Himmel.Foto: Schumacher Foto: Schwarzwälder Bote

Abschluss: Leibnizianer trotzen dem unsichtbaren Corona-Geist / Dreimal die Traumnote 1,0 erreicht / 190 Gäste

Unter dem Motto "AlABIn ’21 – In jeder Flasche steckt ein Genie" feiern die Leibnizianer in Rottweil ihr Abitur. Am Freitagnachmittag fand unter freiem Himmel im Atrium des Leibniz Gymnasiums die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse an 66 Schülerinnen und Schüler statt.

Rottweil. Ein Hygienekonzept und die 3G-Regel ermöglichten es den Abiturienten, gemeinsam mit ihren Familien und Lehrern ihre Hochschulreife zu feiern. Eine märchenhafte Abifeier wie aus Tausendundeiner Nacht wird in die Geschichte des LGs eingehen, sind sich alle Beteiligten sicher.

Für die "Prinzen und Prinzessinnen im großen Palast des Wissens" war eigentlich auf dem Weg zum Abitur alles bestens gelaufen... bis der böse Zauberer einen kleinen, unberechenbaren Geist aus seiner Flasche entweichen ließ: den unsichtbaren Corona-Geist, der alle vor ihre bisher größte Aufgabe stellte.

Die Schüler blickten bei der Abifeier auf Hunderte Arbeitsblätter zu Hause, erste improvisierte Videokonferenzen und eine Flut von E-Mails zurück, die Lernende und Lehrende oftmals an die eigenen Grenzen brachte. Im zweiten Lockdown konnten Homeschooling, Wechselunterricht und Quarantänephasen deutlich besser gemeistert werden – und trotz des bösen Virusgeistes wurde die große Reifeprüfung geschrieben. Nach gestrichenen oder auf ein Minimum reduzierten Kursfesten, Mottotagen und dem Abistreich setzte nun eine märchenhafte Abifeier den Schlusspunkt.

Viel Applaus der Gäste

Bereits ab 15.30 Uhr konnten sich die Gäste in einem extra organisierten Testbus testen lassen. Getestet, geimpft oder genesen konnten sich dann alle auf dem "Palastgelände" ohne Masken bewegen. Gegen 16 Uhr verwandelte sich das Atrium des LG unter goldenen Sonnenstrahlen in einen Palast aus Tausendundeiner Nacht. Überall glitzerten und schimmerten lange Roben und kurze Cocktailkleider, Fliegen, neue Schuhe und schicke Anzüge.

Als die "königlichen Hoheiten" um 16.30 Uhr über den roten Teppich schritten, begleitete sie der Applaus der rund 190 Gäste. Der große Sultan, Schulleiter Rüdiger Gulde, brachte sein Bedauern zum Ausdruck, dass man auch in diesem Jahr nicht wie üblich gemeinsam essen, lachen und feiern konnte. Er lobte alle für ihre Selbstdisziplin, ihr Engagement und ihre Solidarität in Pandemiezeiten sowie ihre große Bereitschaft, sich an die Coronaregeln zu halten. Den Märchenhelden gab der Sultan den Rat mit auf den Weg: "Bleibt neugierig, lasst euch begeistern, packt es an, seid mutig, seid furchtlos! Findet den für euch richtigen Weg in eurem Leben. Werdet stolze, glückliche Menschen!"

Gulde dankte auch den guten Geistern des Märchens wie Eltern, Sekretärinnen, Hausmeister und Lehrern und Lehrerinnen für ihr großes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz.

Während der Ausgabe der Abiturzeugnisse wurden auch die Lobe, Preise und Auszeichnungen vergeben. Drei Schüler konnten ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 entgegennehmen. Für die "guten Geister" des Palasts gab es dann kleine Präsente, rührenden Worte und witzige Anekdoten.

Die Abirede von Eveline Lizenberg und Enrico Güntert wurde mit vielen Lachern, der ein oder anderen Träne der Rührung und großem Applaus gewürdigt. Die beiden zogen in ihrer Rede eine glitzernde Bilanz unter ihre Zeit im LG-Palast und dankten alle Beteiligten für die große Unterstützung und eine unvergessliche Zeit.

Bevor der Abend mit kühlen Getränken und in geselliger Runde ausklingen konnte, ließen die Prinzessinnen und Prinzen Luftballons mit ihren Wünschen für die Zukunft in die Luft steigen.

Lorena Baier Loizaga, Hochmössingen; Maximilian Bayer, Schörzingen; Lukas Birk, Dietingen; Cedric Bonn, Dormettingen; Jakob Bordt, Neufra; Lorenz Braun, Frittlingen; Leon Brucker, Zimmern; Pascal Burger, Feckenhausen; Mario Burovski, Rottweil; Florian Buschmann, Irslingen; Oleg Butsch, Rottweil; Nicole Eckenweber, Schörzingen; Nikolas Effinger, Schömberg; Sven Fetzer, Schömberg; Alexandra Flaig, Bösingen; Dominik Flaig, Bösingen; Felix Flaig, Eschbronn-Mariazell; Jannis Fritzsche, Frittlingen; Dennis Gaus, Fluorn-Winzeln; Benjamin Gref, Dietingen; Enrico Güntert, Rottweil; Sabrina Hauschel, Schörzingen; Felix Hielscher, Rottweil; Maximilian Hirsch, Villingen-Schwenningen; Nils Hoffmann, Göllsdorf; Noemi Ippolito, Oberndorf; Sophie Isyemini, Zimmern; Linus Jüllig, Rottweil; Lars Kaper, Deißlingen; Laurenz Karrais, Rottweil; Philipp Kaufmann, Aldingen; Antonia Klaussner, Hausen; Sören Koch, Zimmern; Elias Kopf, Irslingen; Manuel Kramer, Bösingen; Sophia Leopold, Bösingen; Evelyn Lizenberg, Deißlingen; Hüseyin Manaz, Rottweil; Tom Marti, Rottweil; Nele Mayer, Schömberg; Anna Merz, Dotternhausen; Luca Morales Sanchez, Weilen; Lukas Munz, Göllsdorf; Eva Muschal, Weilen; Lasse Nick, Dunningen; Leo Nötzold; Dietingen; Sven Peter, Wellendingen; Paul Schäfer, Rottweil; Jule Schlecht, Deißlingen; Finn Schumacher, Dunningen; Leonie Schupp, Rottweil; Celine Schwarz, Neukirch; Jakob Schweikert, Dunningen; Dominik Schwenk, Zimmern; Felix Singer, Rottweil; Maileen Srdanovic, Dunningen; Lea Steinlehner, Weilen; Anna Stöhr, Irslingen; Danijel Talevic, Rottweil; Antonia Thesing, Rottweil; Mika Trick, Irslingen; Marcel Walz, Wilflingen; Philipp Weinmann, Schörzingen; Paul Wollert, Dunningen; Leonid Zak, Rottweil; Johannes Zill, Rottweil. Die Preise und Urkunden wurden durch Schulleiter Rüdiger Gulde überreicht. n Schulpreis: Lukas Birk, Sven Fetzer, Dominik Flaig, Enrico Güntert, Philipp Kaufmann, Evelyn Lizenberg, Hüseyin Manaz, Lorena Merz, Lukas Munz, Eva Muschal, Finn Schumacher, Jakob Schweikert, Leonie Schupp, Maileen Srdanovic, Lea Steinlehner, Johannes Zilln Lob: Maximilian Bayer, Cedric Bonn, Lars Kaper, Sven Peter, Paul Schäfer n Sonderpreise:Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch: Evelyn Lizenberg

Reinhard-Sigle-Preis für hervorragende Leistung in Bildende Kunst: Lars Kaper Otto-Dix-Abiturpreis für hervorragende Leistung in Bildende Kunst: Lars Kaper

Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für hervorragende Leistung in Sport: Felix Flaig Preis der Kreissparkasse Rottweil für die beste Leistung im Fach Wirtschaft: Johannes Zill

Südwestmetall-Schulpreis (Verband der Metall und Elektroindustrie) für herausragende Leistung im Wahlkernfach Wirtschaft: Enrico Güntert

Preis der Joachim-Herz-Stiftung für die beste Leistung im Fach Wirtschaft: Sven Peter, Philipp Kaufmann, Dominik Flaig Preis der Firma MAIT Germany GmbH für die beste Leistung im Fach Mathe: Johannes Zill

Preis der ENRW Rottweil für die beste Leistung im Fach Physik: Dominik Flaig Preis der deutschen Mathematiker Vereinigung: Sven Fetzer, Dominik Flaig Ferry-Porsche-Preis für hervorragende Leistung in Mathe und Physik: Johannes Zill

Buchpreis der deutschen physikalischen Gesellschaft: Johannes Zill

Mitgliedschaft in der deutschen physikalischen Gesellschaft: Sven Fetzer, Lukas Munz, Leonie Schupp, Jakob Schweikert, Johannes Zill

Preis und Mitgliedschaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Sven Fetzer

Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes: Philipp Kaufmann, Johannes Zill Glemser Stiftung for Future Excellency Stipendium: Philipp Kaufmann, Johannes Zill

Preis des Freundeskreises des Leibniz-Gymnasiums für besonderes schulisches Engagement: Alexandra Flaig, Evelyn Lizenberg