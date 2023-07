Das Jubiläumstheater „750 Jahre Sulz“ hat am Wochenende in der Sulzberghalle für sehr gut besuchte Vorstellungen gesorgt – wenn auch erst drei Jahre nach dem Geburtstag. Die „Geschichten vom Zünderle“ erinnerten an eine historische Sulzer Figur.

Eduard Herzog als „Zünderle“ ist in Sulz eine Erinnerung, um die sich viele Legenden und Geschichten ranken. Die „Zünderle-Musik-Kapelle“, Ende der 1880er-Jahre von Herzog ins Leben gerufen, ist der Vorläufer des Musikvereins, der im Jahr 1896 gegründet wurde – ohne die Beteiligung Herzogs.

Die Theatergruppe, die sich zum Dorfjubiläum 2020 gründete, hat in den drei Vorführungen am Freitag, Samstag und Sonntag ein gekonntes Spiel um Dichtung und Wahrheit auf die Bühne gebracht. Christopher Kern, Regisseur und Autor, orientierte sich beim Stück an der Geschichte „Zünderle“ von Josef Weber (1893-1985).

Der „Zünderle“ wurde nacheinander von Kay und Siegfried Wacker gespielt. Im Stück werden knapp 20 Jahre zwischen zwei Szenen übersprungen. Daher gab es viele Rollen, die von unterschiedlichen Akteuren zu unterschiedlichen Lebensabschnitten gegeben wurden. Kern bewies bei der Auswahl der größeren Rollen ein gutes Gespür. Neben Siegfried Wacker füllten Gisela Griesbaum (als Leichensagerin Theres) und Norbert Richini (als Moserschreiner) ihre Rollen sehr gut aus. Ein besonderes Lob gebührt Sabine Nuvolin, die als Bäsli Len, die größte Rolle souverän meisterte. Nuvolin trat dazu zwischen den Szenen als Erzählerin auf. So füllte sie die Lücken, die es in den 14 Szenen gab, die die Jahre 1887 bis 1918 umfassten.

Eine herausragende Rolle nahm Sabine Nuvolin ein. Foto: Baublies

Nuvolin blickte anfangs des Stücks – nach dem Tod Herzogs 1918 – zurück. Das Theater begann mit der Idee mehrerer Sulzer, dass es im Dorf „eine Musik“ geben sollte. Das war – historisch belegt – im Jahr 1887. Spielerisch entwickelte das gesamte Ensemble einen möglichen Charakter des „Zünderle“, der sich gut mit Kindern verstanden hatte und dazu wohl ein guter Musiker (an der Klarinette) gewesen sein soll. Legenden um den Namen „Zünderle“, den er im Stück von Kindern bekommt, wechselten mit Fakten ab. So fehlte, was belegt ist, Herzog bei der Gründung des Musikvereins völlig. Ob die Schicksalsschläge, der Tod dreier Kinder und der Frau Amalia in den 1890er-Jahren, der Grund gewesen ist? Im Stück wirkte das glaubhaft.

Ein eigenes Drama entsteht um die überlebende Tochter Luise. Amelie Wingert (als Kind), Anne Haas (etwas älter) und Marion Binder (Luise als junge Frau) spielten diese Rolle. Die junge Frau verschmäht die Liebe zum Seppi (Henri Wiegert und Marco Baur) und verschwindet nach Karlsruhe. Herzog beschwindelt das Dorf über den Erfolg der Tochter bei einem Zirkus. Die Zuschauer wissen da mehr. Diesen Trick, Spannung zu erzeugen, gibt es auf der Bühne seit den Dramen Shakespeares.

Absurd und etwas tragisch wird es am Ende, wobei der Charakter der Komödie insgesamt erhalten bleibt. Am Beginn des Ersten Weltkriegs soll Luise mit einem Auto in Sulz gesehen worden sein.

Das gesamte Ensemble legte eine gute Mischung aus Schein und Sein auf die Bühne. Dass viele Fragen offen bleiben, erklärte Nuvolin in einem Epilog. Sie will all die Geister, die das Stück gesehen haben, kurzerhand verscheuchen. Da durfte es aber dann doch noch genügend Applaus davor geben.