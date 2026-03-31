Dreilandklinikum Lörrach: Wie das Jahrhundertbauwerk Gestalt annimmt

Bauleiter Thomas Schumacher führte Besucher aus dem Dreiländereck durch das künftige Dreilandklinikum.
Zu einer besonderen Plenarsitzung hatte Vorsitzende Diana Stöcker den Districtrat des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) eingeladen. Dabei ging es um die medizinische und pflegerische Versorgung der Gesellschaft angesichts des demografischen Wandels. Interessierte konnten vorab an einem Baustellen-Rundgang im neuen Dreiland-Klinikum teilnehmen. Bauleiter Thomas Schumacher führte die trinationale Gruppe bei laufendem Betrieb durch das Gebäude.