Dreilandklinikum Lörrach: Wie das Jahrhundertbauwerk Gestalt annimmt

Zu einer besonderen Plenarsitzung hatte Vorsitzende Diana Stöcker den Districtrat des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) eingeladen. Dabei ging es um die medizinische und pflegerische Versorgung der Gesellschaft angesichts des demografischen Wandels. Interessierte konnten vorab an einem Baustellen-Rundgang im neuen Dreiland-Klinikum teilnehmen. Bauleiter Thomas Schumacher führte die trinationale Gruppe bei laufendem Betrieb durch das Gebäude.

Vier Kliniken werden eine Zunächst hatte Landrätin Marion Dammann die Teilnehmer vor dem noch provisorischen Haupteingang des spannendsten Neubauprojekts begrüßt, das das Dreiländereck auf deutscher Seite zu bieten hat. Dammann sprach gar von einem „Jahrhundertbauwerk für den Landkreis“. „Hier werden aus vier Kliniken eine gemacht“, erklärte sie. Ein langer Prozess sei diesem Vorhaben vorausgegangen. Nun liegt es in den Endzügen.

Noch ist nicht alles fertig

Dennoch braucht es noch immer ein wenig Phantasie, um sich die Cafeteria linkerhand und die Ambulanzen rechterhand vorzustellen, von denen Schumacher im Foyer sprach. Gleich gegenüber soll sich später einmal die Ambulanz für Kinder und Jugendliche befinden, während Notfallpatienten, die selbstständig ins Krankenhaus kommen, 150 Meter geradeaus durchlaufen.

Kurze Wege sind wichtig

Genau dies tat dann auch die Gruppe. Viel war allerdings noch nicht zu sehen vom zukünftigen Tresen, an dem die echten Notfälle von einfach zu behandelnden Patienten separiert werden. Auch niedergelassene Ärzte werden bei dieser Triage helfen. Liegendtransporte kommen auf einem etwas anderen, jedoch nicht minder durchdachtem Weg. In Sichtweite zum Aufnahmebereich werden sich später auch die Untersuchungsräume samt Radiologie und Notfall-CT befinden. Bei der Architektur, so erklärte Schumacher, sei besonders auf kurze Wege geachtet worden.

Drei Schockräume

Ein paar Schritte weiter befinden sich zudem drei Schockräume für Schwerverletzte. Alle Räume, so berichtete der Bauleiter, seien röntgentauglich für den Fall, dass die Radiologie einmal überlastet sei. Auch könnten die für zwei Personen ausgelegten Zimmer zur Not vier Verletzte beherbergen. Mit möglichen Engpässen wurde vorsorglich gerechnet.

Auf Nachfrage erklärte Schumacher, dass das Dreiland-Klinikum Schwerstverletzte in der Regel nach Freiburg oder Basel abgeben werde. Um auch dies zu leisten, sei das Lörracher Zentralklinikum schlicht zu klein. Zwei Aufzüge hinauf zum Hubschrauberlandeplatz stehen stattdessen für schwerstverletzte Patienten bereit.

Elf OP-Säle

Weiter ging es durch zum Teil recht dunkle Gänge. Die Landrätin hatte sich vorsorglich an einer schlecht erkennbaren Stufe positioniert, um die Teilnehmer des Rundgangs zu warnen. Eine Etage über der Notaufnahme befindet sich der OP-Bereich, wo die Gruppe den nächsten Halt einlegte. Insgesamt elf Operationssäle warten dort auf ihre Fertigstellung. Einige sollen später vorwiegend den größeren Eingriffen dienen, während andere für schnelle ambulante OPs bereitstehen. Generell seien aber alle OP-Säle für jede Art von Eingriff geeignet und verfügten bei der Raumluft über den besten 1A-Standard. Auch gebe es getrennte Aufzüge für gebrauchtes und steriles Zubehör, erklärte Schumacher weiter. Auf diese Weise stelle ein schneller Patienten-Wechsel kein Problem dar.

Auf keinen Fall sollten die Teilnehmer auf die blauen Schläuche treten, die vor einem der zukünftigen OP-Säle lagen. Es handele sich hierbei um empfindliche IT-Leitungen, hieß es. Denn aus den OP-Sälen sollen später auch Bilder und weitere Informationen übertragen werden. Einige Teilnehmer interessierten sich besonders für die Darstellung eines fertigen OP-Saals auf einem Bild an der Tür und versuchten es mit dem noch unfertigen Raum in Einklang zu bringen.

Zum Abschluss durften die Besucher noch einen Blick in die Zimmer werfen. Schon weitgehend eingerichtet sind die Einzelzimmer für Privatpatienten. Hierfür gibt es genaue Vorgaben der Privatversicherer, wie zu erfahren war. Obligatorisch war der Abschluss des Rundgangs auf dem Hubschrauberlandeplatz mit ungewohnten Ausblicken auf Lörrach und das Wiesental.

Umzug in nur fünf Tagen

Wenn nun alles läuft wie geplant, wird die technische Inbetriebnahme des Zentralklinikums zum Jahresende stattfinden. Danach folgt die klinische Inbetriebnahme, bei der die Abläufe auf den einzelnen Stationen simuliert werden. Die ersten Patienten werden für das zweite Quartal 2027 erwartet. An nur fünf Tagen, so das geplante Szenario, soll der Umzug über die Bühne gehen.