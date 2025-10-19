Dreiland-Klinikum Lörrach: Neubau wird immer teurer

Die Kreiskliniken gehen mit einem überarbeiteten Bauplan in die finale Bauphase. Dieser enthält feststehende Mehrkosten in Höhe von 18 Millionen Euro.
Diese Mehrkosten resultieren aus Bauzeitverlängerungen der Gewerke Trockenbau, Innenausbau und technische Gebäudeausrüstung sowie Anpassungen an die Medizinstrategie, wie es in einer Mitteilung der Kliniken des Landkreises heißt. Im Mittelpunkt stehe die für die Zukunftsfähigkeit notwendige Berücksichtigung grundlegend veränderter Rahmenbedingungen. Dazu gehören laut Mitteilung ein bedarfsgerechtes, erweitertes Versorgungsangebot, ein hoher Digitalisierungsgrad, zeitgemäße ökologische Technologie sowie modernste Standards in der Versorgungssicherheit.