Dreiland-Klinikum in Lörrach: So treiben die Mehrkosten die Kreisräte um

Der Neubau des Dreiland-Klinikums wird 60 Millionen Euro teurer. Der Kreistag hat jetzt grünes Licht für die Erhöhung von Gesamtbudget und Ausfallbürgschaft gegeben.
Der Neubau des Dreiland-Klinikums in Lörrach wird rund 60 Millionen Euro teurer. Wegen der Nachfinanzierung muss die bestehende Bürgschaft des Landkreises erhöht werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch bei einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen für die Erhöhung des Gesamtbaukostenbudgets auf rund 513 Millionen Euro votiert. Und: Bei zwei Enthaltungen hat das Gremium die Erhöhung der Bürgschaft des Landkreises gutgeheißen.