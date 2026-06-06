Dreiländermuseum Lörrach: Stadtgeschichte anhand von zehn Objekten erleben

Das neue Veranstaltungsformat Spätschicht lädt wieder zur Zeitreise ins Dreiländermuseum ein.
Wie lässt sich die Geschichte einer Stadt anschaulich erzählen? Das Dreiländermuseum, Basler Straße 143, lädt für Sonntag, 7. Juni, um 16 Uhr zur „Spätschicht im Museum“ ein. Unter dem Titel „Lörracher Stadtgeschichte(n)“ führt Museumspädagogin Silke Schwarz durch die Dauerausstellung und zeichnet die Entwicklung Lörrachs anhand von zehn ausgewählten Objekten nach. Die Exponate erzählen von mehr als 20 000 Jahren Stadt- und Regionalgeschichte – von der Steinzeit bis zur Industrialisierung, heißt es in der Ankündigung des Dreiländermuseums.