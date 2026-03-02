Dreiländermuseum Lörrach: Museumstag im Zeichen der Inklusion

Kunst und Kultur niederschwellig für alle erfahrbar zu machen – das ist die Intention hinter dem Inklusionstag im Dreiländermuseum Lörrach.
Das inklusive Kunstprojekt „Inspiration“, organisiert von Trio Kultur in Zusammenarbeit mit Caroline Buffet und dem Dreiländermuseum Lörrach, findet bereits zum zwölften Mal statt. Am Samstag traten zwei Theatergruppen im Hebelsaal des Museums auf. Das Maskentheater aus Lörrach führte zuerst das Stück „Die Grille und die Ameise“ auf, in dem es vor allem darum geht, wie Musik, Tanz und Fantasie Freundschaften entstehen lassen.