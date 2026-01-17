Eine neue Sonntagsführung mit Austausch und Ausklang feiert ihr Debüt im Dreiländermuseum.
Zum Jahresbeginn startet das Dreiländermuseum Lörrach, Basler Straße 143, mit einem frischen Veranstaltungsformat: die „Spätschicht im Museum“. Am Sonntag, 18. Januar, um 16 Uhr beginnt die Reihe in der Dreiländerausstellung mit dem Themenschwerpunkt „Sprache und Dialekt“. Künftig werden die Spätschicht-Formate auch in anderen Ausstellungen des Museums spannende Einblicke und Gesprächsmöglichkeiten bieten, heißt es in der Ankündigung.