Dreiländermuseum Lörrach: Geschichten aus der Grenzregion für Ausstellung in Lörrach gesucht

Das Dreiländermuseum sucht Beiträge übers Aufbrechen und Ankommen von Menschen in der Grenzregion. Einige Beiträge sollen sogar in die Sammlung aufgenommen werden.
Für die Sonderausstellung „Zuhause – unterwegs. Migrationsgeschichten“, die ab dem 12. September im Dreiländermuseum zu sehen ist, werden Menschen gesucht, die ihre persönlichen Erinnerungen, Geschichten und Objekte mit der Ausstellung teilen möchten. Gesucht werden Beiträge, die nicht nur die Sonderausstellung bereichern, sondern nach Möglichkeit auch dauerhaft in die Sammlung des Museums aufgenommen werden können, um diese Lebensgeschichten für kommende Generationen zu bewahren.