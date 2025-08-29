„Elsass 1940 – 45“ lautet der Titel der Ausstellung im Dreiländermuseum. Sie beleuchtet den Nationalsozialismus jenseits der Grenze. Ein unzeitgemäßes Thema ? Keineswegs!
Still lauscht die Schweizer Schulklasse den Erläuterungen von Jeanette Gutmann. Die Mitarbeiterin des Museums führt die Jugendlichen zunächst inhaltlich in die Materie ein und schließlich als Gruppe hinein ins Graue, Bleierne. Das Bedrückende der Zeitspanne von 1940 bis 1945 wird von der Ausstellungsgestaltung aufgenommen – und im Detail der Objekte konkret.