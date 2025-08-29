„Elsass 1940 – 45“ lautet der Titel der Ausstellung im Dreiländermuseum. Sie beleuchtet den Nationalsozialismus jenseits der Grenze. Ein unzeitgemäßes Thema ? Keineswegs!

Still lauscht die Schweizer Schulklasse den Erläuterungen von Jeanette Gutmann. Die Mitarbeiterin des Museums führt die Jugendlichen zunächst inhaltlich in die Materie ein und schließlich als Gruppe hinein ins Graue, Bleierne. Das Bedrückende der Zeitspanne von 1940 bis 1945 wird von der Ausstellungsgestaltung aufgenommen – und im Detail der Objekte konkret.

Lörrach erweitert und vertieft die Ausstellung Die Ausstellung wurde zunächst von der „Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg“ gezeigt, später war sie in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart unter dem Titel „Elsass unterm Hakenkreuz“ zu sehen. In Lörrach wurde sie erweitert und vertieft durch rund 80 Exponate aus der Dreiländersammlung, erklärt Museumsleiter Jan Merk.

Jacke und Mütze von Eugène Wurtz, ein von der Gestapo verhaftetes Mitglied der Résistance-Bewegung „Lorraine“ Foto: Bernhard Konrad

„Nach dem militärischen Sieg über Frankreich im Juni 1940 annektierte das Deutsche Reich das Elsass faktisch. Ziel der Nationalsozialisten war es, die Region vollständig zu germanisieren – französische Einflüsse wurden systematisch unterdrückt. Die Ausstellung beleuchtet die zunehmende Radikalisierung im Elsass während der 1930er Jahre, die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg sowie den Umgang mit dieser Vergangenheit nach 1945. Im Zentrum steht eine elsässische Perspektive auf die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche Europas“, erklärt das Museum in seiner Ausstellungsbeschreibung.

Über 2000 Besucher in den ersten vier Wochen

Stößt solch ein Angebot heutzutage noch auf Interesse? Und wie! Über 2000 Besucher haben „Elsass 1940 – 45“ in den ersten vier Wochen gesehen – und das in der Ferienzeit.

„In Deutschland ist es eine wichtige Ausstellung – in Frankreich eine mutige“, sagt Merk. Denn: Sie berühre französische Traumata und Tabus. Zwangsrekrutierung gab es im Elsass ebenso wie Kollaboration – und vieles im weiten Feld dazwischen, was „weder schwarz noch weiß war“, sagt Merk. Lange wurde in Frankreich zögerlich und zurückhaltend über solche Dinge gesprochen. Auch die Befreiung vom nationalsozialistischen Regime sei kein Prozess, der „von heute auf morgen vollzogen wurde“. Die Ausstellung bietet nun die Gelegenheit zur differenzierten Betrachtung der damaligen Ereignisse.

Dass diese historische Erschütterung des benachbarten Elsass bis in die Gegenwart nachwirkt, belegten Besucher: Heute noch berichteten Gäste von persönlicher Betroffenheit durch die Bezüge des Themas zu ihren Vorfahren, sagt Merk. Auch das Medieninteresse aus dem Dreiland sei groß.

Die Ausstellung greife zudem ein Thema von wachsender Aktualität auf: das Aufkommen diktatorischer Strukturen. Verführung, Gleichschaltung, Repression – „das Leben in scheinbarer Freiheit, so lange man sich an die vorgegebenen Regeln hält, drakonische Strafen für diejenigen, die ausscheren“, skizziert Merk.

Dass dieses Thema keineswegs unzeitgemäß ist, belegen auch Einträge ins Gästebuch der Ausstellung.

Die Reaktionen der Museumsbesucher

Schriftbilder und Namen lassen darauf schließen, dass Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus dem In- und Ausland ihre Eindrücke festhalten wollten. „So vieles ging verloren. Danke, dass ihr auch regionale Geschichte bewahrt. Wir sind die Summe unserer Erinnerungen und kreieren damit die Zukunft“, schreibt eine junge Frau. „Die Ausstellung: ganz wichtig! Die letzten Zeitzeugen sterben! Deshalb bitte weiter mit solchen Ausstellungen“, lautet eine andere Botschaft. Und schließlich mahnt eine Stimme, dass dies – der Faschismus – wieder von vorn beginnen könnte: „So geht Faschismus – Rassismus und Antisemitismus: Achte auf deine Gedanken, denn daraus werden deine Worte, und sie enden letztlich in deinen Taten.“